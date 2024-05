Venezia Furiosa rissa tra una ventina di stranieri vicino al ponte dei Tre Archi - i residenti impauriti | Sentiti due spari

Da Treviso a Udine per accoltellare chi lo aveva insultato: la follia del 15enne straniero - Protagonista della vicenda dai tratti surreali che arriva dal Friuli Venezia Giulia è un ragazzo di ... sulla base di una prima ricostruzione, si sarebbe scatenata una vera e propria rissa. Nel corso ...

Acquedotti, una nuova tecnologia per migliorare il servizio idrico in montagna - ... i gestori del Servizio Idrico Integrato (SII) della Regione Friuli Venezia Giulia, riuniti nella ... una nuova tecnologia per migliorare il servizio idrico in montagna Arrestato durante una rissa, si ...