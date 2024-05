Vaccini | aumento Open Day in tutta Italia - le province con maggior numeri

Leggi tutta la notizia su notizie

Irappresentano una risorsa cruciale nella salvaguardia della salute pubblica, un baluardo contro malattie prevenibili che salva milioni di vite ogni anno. La recente enfasi data da Farmindustria durante la Settimana mondiale e europea delle vaccinazioni sottolinea l'importanza di questi strumenti non solo nel combattere le malattie infettive ma anche nel prevenire alcuni tipi di tumori e contrastare il fenomeno dell'antimicrobico-resistenza., successo degliDay (Foto Ansa) notizie.comNell'era moderna, con il progressivo invecchiamento della popolazione globale, la necessità di mantenere gli individui attivi e in salute diventa sempre più pressante. Vaccinazioni come quelle contro l'Herpes zoster, l'Hpv, lo pneumococco e i vari ceppi di meningococco si rivelano fondamentali per proteggere non solo i bambini ma anche gli adulti oltre i 65 anni e le persone affette da altre patologie.