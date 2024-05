Uomo scomparso viene ritrovato in diretta a ‘Chi l’ha visto?’ | l’annuncio proprio durante l’appello della figlia Sciarelli | Portiamo fortuna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Colpo di scena nell’ultima puntata di “ChiVisto?“. Un anzianoè statopochi secondi dopolanciato indalla sua famiglia. Nella puntata del 22 maggio, Federicaha aperto la trasmissione parlandoscomparsa di un anziano di 87 anni, residente a Marco Simone, frazione di Guidonia Montecelio: l’era uscito di casa per fare la spesa e da allora si erano perse le sue tracce. Elena, ladell’anziano, è intervenuta telefonicamente per lanciare un appello accorato al pubblico, chiedendo a chiunque lo avvistasse di segnalarlo alle forze dell’ordine.mentre Elena parlava, è giunta la notizia tanto attesa: con voce emozionata ha esclamato: “Oddio,nno? Oddio, ci scusi”. Federica, visibilmente commossa, ha risposto: “No ma quali scuse, noi siamo felicissimi per quello che è successo e non devescusarsi.