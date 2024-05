Università | consegnato il Premio Nicola Politi per laureati in Farmacia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 – Martina De Luca, Giorgio Guglielmi e Francesca Baria: sono loro i vincitori della quinta edizione deldi studio, riservato aiinall’di Pisa, intitolato alla memoria del dottor, figura professionale di grande prestigio ed innovatività e presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Livorno dal 1979 al 1993. “Ormai da cinque anni ilrappresenta, per la nostra comunità, un’importante occasione per guardare al futuro della professione del farmacista, premiando il lavoro delle nostre studentesse e dei nostri studenti più meritevoli – ha commentato il professor Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio, al termine della premiazione – Per questo ci tengo a ringraziare in primo luogo la famigliae l’Ordine dei Farmacisti di Livorno per quanto fanno ogni anno. In questa edizione, peraltro, per la prima volta, sono stati tre ipremiati per il loro ottimo percorso formativo e il significativo il contributo personale apportato durante il lavoro di tesi: Martina De Luca, Giorgio Guglielmi e Francesca Baria.