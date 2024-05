Un' enoteca italiana apre una sezione dedicata ai vini dealcolati segno che i tempi sono cambiati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 23 maggio 2024) Distributori italiani sempre più attenti al fenomeno dei, categoria che l'Iwsr prevede in progressione a volumi del 6% tra il 2023 e il 2027 a livello mondiale, sotto la spinta delle fasce dei consumatori più giovani, tra millennial e Z-generation. Etilika,online specializzata ine liquori Made in Italy (4mila referenze a catalogo e ricavi di oltre 4 milioni di euro nel 2022), ha scelto di aprire una nuovainteramentea questa categoria di. Si punta a venire incontro alle richieste dei consumatori e di un mercato in forte crescita. «La sfida del dealcolato derivato dall’uva – ha dichiarato il co-founder Michele Trotta - rappresenta un completamento ideale del nostro portfolio con proposte di grande piacevolezza che si rivolgono non solo al consumatore finale, ma anche a tutto il canale Horeca. Il mio iniziale scetticismo è stato superato da una serie di assaggi piuttosto sorprendenti, indice della grande cura e attenzione che diversi produttori hanno iniziato a dedicare al settore».