Un testa a testa in rosa Senza certezze

(Di giovedì 23 maggio 2024) Anche gli ultimi sondaggi confermano che la sfida tra Vittoria Ferdinandi e Margherita Scoccia (foto) si giocherà sul filo di lana. L’altra sera Umbria Tv ha presentato il sondaggio commissionato a Swg che vede in leggero vantaggio la Ferdinandi, con una ‘forchetta’ tra il 47-51% (stima 49%), mentre l’avversaria di centrodestra è al 45-49% (stima 47%) con Massimo Monni tra 1-3%, Davide Baiocco e Leonardo Caponi 0-2% e un 16% di incerti. Qui le persone intervistate sono state 705 con 2.962 non rispondenti e interviste effettuate tra il 13 e il 21 maggio. Indagine effettuata con metodo Cawi-Cati e un margine di errore del 3,7%. La somma dei voti dei partiti e liste civiche sarebbe del 48,5% per il centrosinistra e 47,5% per il centrodestra, ma sulle singole liste le previsioni nelle elezioni comunali sono sempre molto difficili e soggette – secondo gli stessi sondaggisti - a margini di errore più importanti.