Un piedipiatti a Beverly Hills | Axel F - nel trailer del film Eddie Murphy torna in azione!

(Di giovedì 23 maggio 2024) Netflix ha rivelato ilufficiale di UnF. Per la prima volta dal 1994,tornerà nel suo iconico ruolo diFoley per il nuovodi Netflix, che debutterà il 3 luglio. Si tratta del quarto capitolo del franchise e vedrà il ritorno non solo di, ma anche di una serie di attori presenti nella trilogia originale. Ilevidenzia nuovi dettagli sul prossimo sequel, rivelando una storyline in cuifa squadra con il personaggio del poliziotto di Joseph Gordon-Levitt per salvare il suo vecchio partner Billy Rosewood (Judge Reinhold). Ilanticipa alcune delle azioni più selvagge del franchise, conche si schianta con un elicottero e guida uno spazzaneve contro una casa dall’aspetto costoso. Oltre alla trama principale, ilrivela il ritorno di personaggi importanti della trilogia diCop, come John Taggart di John Ashton e Jeffrey Friedman di Paul Reiser.