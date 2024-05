Ultim' ora

Tesoro di Messina Denaro, finora sequestrati 250 milioni - Tesoro di Messina Denaro, finora sequestrati 250 milioni - "Finora sono stati sequestrati ben 250 milioni, tra aziende, titoli, immobili, contanti riferibili a Matteo Messina Denaro". Lo ha detto, a Palermo, intervenendo alle cerimonie per il 32esimo annivers ... quotidiano

Maxi frode fiscale e riciclaggio: 42 indagati e sequestri per 12,5 milioni - Maxi frode fiscale e riciclaggio: 42 indagati e sequestri per 12,5 milioni - Una maxi frode fiscale è stata scoperta dalla Procura di Terni. Le indagini sono iniziate nella città umbra, ma poi sono state estese in 14 province e in Romania. Nel registro degli indagati sono stat ... umbria24

Atti falsi per permessi soggiorno, sequestrati beni per 1,5 mln - Atti falsi per permessi soggiorno, sequestrati beni per 1,5 mln - MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Milano ha sequestrato beni mobili e immobili del valore complessivo di circa un milione e mezzo di euro riconducibili a un cittadino egiziano di 37 anni. Da una ... stream24.ilsole24ore