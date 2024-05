Ultim’ora - definito il futuro del tecnico di Serie A | arriva l’annuncio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo le voci insistenti delle ultime settimane, è arrivata l’ufficialità: annunciato l’addio tra il club e ilal termine della stagione. Il campionato diA anche quest’anno sta per giungere al termine. Questa settimana si deciderà il destino delle ultime squadre che aspettano il verdetto finale, con la lotta per non retrocedere più calda che mai. Empoli, Udinese e Frosinone avranno gli ultimi novanta minuti per capire quale delle tre squadre sarà costretto a lasciare il massimo campionato per tornare inB. Aperta anche la lotta per quanto riguarda le zone europee, con Torino e Napoli che si contendono un posto nella prossima Conference League. Occhi aperti anche sull’Atalanta, dalla quale dipende la possibile partecipazione della Roma alla prossima Champions League. Nonostante la stagione debba ancora terminare, molte squadre hanno già iniziato a muoversi in vista del prossimo campionato.

