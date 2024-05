Ultimissima - ore decisive per Gasperini al Napoli | già indicati gli acquisti da fare!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ile Gian Pierosono sempre più vicini. Emergono le prime richieste del tecnico atalantino al presidente De Laurentiis in caso di matrimonio tra le parti Nel futuro di Gian Pieropotrebbe presto esserci il. Il tecnico dell’Atalanta, che nella stagione correte ha riportato la Dea in Champions League e ha vinto l’Europa League, surclassando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in finale con il risultato di 3-0, è pronto a cambiare aria, e pare abbia scelto gli azzurri. Nelle ultime ore sono apparse diverse indiscrezioni e novità che riguardano il tecnico di Grugliasco: l’ultima, in ordine cronologico, parla delle richieste che il sessantaseienne avrebbe avanzato al presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, e al futuro direttore sportivo, Giovanni Manna., se arrivasi passa alla difesa a tre con un acquisto top Nel corso del pomeriggio, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, in diretta su Radio Kiss Kiss, il giornalista e direttore Valter De Maggio, ha rilasciato un’importante dichiarazione riguardante Gian Pieroe le sue richieste sul mercato, in caso di approdo al, girate alla presidenza e al direttore sportivo Giovanni Manna: Il mercato? Non avrebbe chiesto nomi di giocatori, ma unione d’intenti.