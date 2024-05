Ufficiale la nuova squadra di Lopetegui | nella presentazione una stoccata al Milan?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Julenè il nuovo allenatore del West Ham. Dopo diverse settimane di rumor, offerte e rinunce il tecnico spagnolo, ex Real Madrid e Siviglia, ha trovato unapanchina in Premier League in un club ambizioso e con una disponibilità economica importante. Perè un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza al Wolverhampton. “Sono molto felice, prima di tutto, di poter far parte del futuro di questo grande club. Cercheremo di mettere la nostra impronta“, le prime parole dell’allenatore spagnolo rilasciate al sitodel club inglese.ha poi sottolineato le altre opportunità avute, dicendosi però felice di aver scelto il West Ham. “Sono dove voglio essere. Sono qui perché voglio essere qui, il giorno in cui abbiamo chiuso l’accordo è stato fantastico, il nostro impegno è essere qui al 100%. Ho avuto altre opportunità, ma sono molto felice che il West Ham abbia scelto me perché anch’io ho scelto il West Ham“.