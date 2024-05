Ucraina - armi americane contro obiettivi in Russia? Dibattito in corso a Washington

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 23 maggio 2024), 23 maggio 2024 – E’ inun, alla Casa Bianca, sull’opportunità che gli ucraini usino lefornite dagli americaniin. Secondo quanto scrive il New York Times citando funzionari americani a condizione di anonimato, il Segretario di Stato americano Antony Blinken sta premendo per far sì che questo sia possibile e che cada quindi il tabù che il presidente Usa Joe Biden aveva imposto all’inizio della guerra. La posizione di Blinken si è rafforzata dopo la sua ultima visita a Kiev e dopo che i russi hanno lanciato una nuova offensiva nell’nordorientale verso Kharkiv, la seconda cittàper dimensioni dopo la capitale. ”Guidato dal Dipartimento di Stato, all’interno dell’Amministrazione è inun accesosull’allentamento del divieto per consentire agli ucraini di colpire i siti di lancio di missili e artiglieria appena oltre il confine russo’, afferma il New York Times.