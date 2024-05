Uccise il marito Niente ergastolo per Lucia Finetti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) In primo grado era stata condannata all’per aver ucciso ilcon 14 coltellate. Ieri quella pena è stata ridotta a 22 anni di reclusione.più carcere a vita per la casalinga-cartomante milanese(nella foto), che assassinò ilRoberto Iannello, 55 anni, il 12 giugno 2021 dopo una lite in auto nel quartiere Baggio a Milano. Lo ha deciso la Corte d’Assise d’appello di Milano al termine del processo d’appello, accogliendo in parte la tesi dei difensori, Claudio Strata e Francesca Garisto. I giudici hanno riconosciuto l’equivalenza delle circostanze attenuanti all’aggravante del vincolo coniugale come richiesto anche dalla Procura. Già in primo grado era caduta l’aggravante della premeditazione. La donna ha risarcito i familiari dell’uomo, che hanno quindi revocato la costituzione di parte civile. .