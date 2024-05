Tutti pazzi per gli Sleeping Beauty Hair | trend dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo il Met Gala non si fa che parlare dei, undiventato predominante per il. Non è mai troppo tardi per lasciarsi ispirare e contagiare dalle fiabe. Il recente Met Gala ha chiarito perfettamente quanto la moda sortisca ancora l’effetto di una buona storia e come possa trarne spunto per lanciare nuove tendenze. Ecco perché si continua a parlare degli, una tendenza che cerca di trarre spunto e forza proprio dai lunghi capelli delle principesse delle fiabe. E che tornano ad affermarsi come must have del. Crediti: Kendall Jenner/Instagram – VelvetMagIl merito è sicuramente anche delle star, che non ne hanno potuto fare a meno, soprattutto sul red carpet del Met Galadove l’ispirazione dalle fiabe è stata piuttosto evidente. Kendall Jenner, ad esempio, è stata una delle primissime a proporre lunghi capelli mossi, da fiaba, prontamente ribattezzati come