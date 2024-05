Tutela minori Si presenta il protocollo

Come abbiamo raccontato nella giornata di oggi, finalmente anche il Parlamento italiano ha iniziato a smuovere le acque per affrontare due temi molto importanti e che hanno come punto in comune la tutela dei minori dall’esposizione mediatica sui social.

L’Italia è famosa per la sua burocrazia e per quella tendenza a creare nuove leggi su fattispecie di reato (anche potenziale) che, in realtà, sono già coperti da altre norme già in vigore. Eppure, ci sono casi in cui è necessario trovare una sintesi per evitare che la generalizzazioni di alcune tematiche provochino un vuoto normativo.

