Turismo dell’olio - il futuro tra tradizion - cultura loca -e, tecnologia e sostenibilità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’olivicoltura italiana, nel panorama internazionale, si è sempre contraddistinta per la produzione di eccellente qualità. L’ulivo ha sempre rappresentato i valorili del nostro territorio e dell’area mediterranea. Le nostre origini millenarie, la nostra identità, lei delle nostre comunità si fondono con questa pianta, il cui tronco costoluto e rugoso ha sfidato nella sua rappresentazione pittorica i più celebri pittori. Ognuno, con le proprie tecniche di pittura, ne ha dato una rappresentazione personale immortalandone la sua bellezza. Il simbolo del prossimo G7 in Puglia Non è un caso che un olivo antico, stilizzato, sia stato scelto dall’Italia, all’inizio della sua presidenza del G7, per rappresentare la Nazione in questo contesto internazionale. In una nota di Palazzo Chigi si descrive la scelta: “Un olivo che collega il mare con la terra, lae delle nostre radici con il, e che, ramificandosi, unisce in modo dinamico e costruttivo il rapporto fra il Sud e il Nord e la cooperazione tra le nazioni del vertice.