Tumore della vescica - campagna ‘In viaggio verso la prevenzione’ a Milan - Bari e Roma

(Di giovedì 23 maggio 2024) In occasione del Bladder Cancer Awareness Month Merck Italia lancia l'iniziativa che farà tappa nelle tre città Ilrappresenta in Italia la quinta neoplasia per incidenza e in urologia è secondo solo alprostata: più comune tra i 60 e i 70 anni, è tre volte più frequente negli uomini .

Tumore della vescica, campagna 'In viaggio verso la prevenzione' a Milano, Bari e Roma - In occasione del Bladder Cancer Awareness Month Merck Italia lancia l'iniziativa che farà tappa nelle tre città Il tumore della vescica rappresenta in Italia la quinta neoplasia per incidenza e in urologia è secondo solo al tumore della prostata: più comune tra i 60 e i 70 anni, è tre volte più frequente negli ... adnkronos

Riabilitazione del pavimento pelvico: al plesso Landolfi di Solofra attivato un ambulatorio dedicato - ... diretta da Giovanni Panariello , potenzia le attività con uno specifico percorso per l'incontinenza urinaria e/o fecale dovuta a patologie oncologiche (esiti di tumore alla prostata, alla vescica e ... gazzettadiavellino