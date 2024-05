(Di giovedì 23 maggio 2024) “Non si fermano purtroppo leai danni degli. Anche oggi la cronaca ci riporta di gravi reati compiuti a scapito delle persone più fragili, conmacchinosi e addirittura con l’ausilio di un vero e proprio ‘di istruzione’ con tanto di copioni studiati da menti criminali per convincere meglio le vittime. Ringrazio le forze dell’ordine per essere riusciti a compiere decine di arresti, in seguito ad 80 episodi per, soprattutto a, a danno degli. Per informarli e aiutarli a difendersi abbiamo pubblicato, in collaborazione con le Acli die la Prefettura, ilma non ci, consigli anti truffa per capire come riconoscere i malintenzionati e come comportarsi. Un utileche, in considerazione anche della scoperta delutilizzato dai truffatori, assume ancora più valore nel contrastare i piani della criminalità organizzata.

Truffe agli anziani Roma – Funari: “Il nostro vademecum ‘sono anziano ma non ci casco’ contro il loro manuale per i raggiri” - truffe agli anziani Roma – Funari: “Il nostro vademecum ‘sono anziano ma non ci casco’ contro il loro manuale per i raggiri” - “Non si fermano purtroppo le truffe ai danni degli anziani. Anche oggi la cronaca ci riporta di gravi reati compiuti a scapito delle persone più fragili, con raggiri macchinosi e addirittura con l’aus ... italiasera

Smantellata “centrale” per truffe anziani in Campania: anche manuale istruzione per telefonista - Smantellata “centrale” per truffe anziani in Campania: anche manuale istruzione per telefonista - StampaAll`alba, su delega della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, hanno eseguito ... salernonotizie

Roma, le truffe agli anziani. Il copione per le telefonate: «Così vanno nel panico». Ogni giorno rubati 70 mila euro - Roma, le truffe agli anziani. Il copione per le telefonate: «Così vanno nel panico». Ogni giorno rubati 70 mila euro - Il gip: «Senza scrupoli contro anziani e malati fragili» Per la prima volta nella storia delle truffe agli anziani con il falso carabiniere o il falso avvocato sono stati trovati i «verbalini» ... roma.corriere