Truffe agli anziani - banda in azione tra Vietri e Salerno

Si fingono carabinieri e tentano. Sono già numerosi i casi segnalati al 112 da cittadini del centro che apre le porte la costiera amalfitana dove probabilmente lo stesso gruppo di truffatori sta provando a mettere a segno una serie di colpi ai danni della popolpiù anziana. I truffatori chiamano fingendosi carabinieri e provando così a superare la diffidenza delle persone anziane. Già operativa la risposta dell'Arma che ha messo in piedi una serie di pattugliamenti e controlli anche con militari in borghese per scoraggiare i truffatori i tentare di coglierli in flagranza. L'invito che arriva dai carabinieri è di segnalare ogni tentativo e chiamata sospetta.