Truffavano anziani fingendosi avvocati o carabinieri | 17 arresti La centrale operativa era a Napoli

(Di giovedì 23 maggio 2024) Adescavano le vittime – scelte casualmente tramite ricerche fatte su internet o sulle pagine bianche – con telefonate dalla loro “” ae poi, su auto a noleggio, i truffatori raggiungevano glia Roma e in altre città del Lazio e della Campania. È quanto ricostruito dalle indagini deidel Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale, sotto la direzione della Procura della Capitale, che hanno portato all’esecuzione – dall’alba di giovedì – di 17 misure cautelari, 7 in carcere e 10 ai domiciliari: 13 persone sono indiziate di appartenere a una organizzazione dedita a truffe ed estorsioni in danno die altre 4 di averli aiutati nell’esecuzione dei colpi.impiegato delle poste, assicuratore, avvocato o carabiniere, il “telefonista” diceva che un familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale, che l’assicurazione era scaduta e che, per “sistemare” le cose, era necessario consegnare denaro o gioielli.

Dall'alba, su delega della Procura di Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nella provincia di Napoli, supportati dai comandi dell'Arma territorialmente competenti, hanno eseguito misure cautelari, emesse dal Gip di Roma, nei confronti di 17 persone (7 in carcere e 10 ai domiciliari), di cui 13 indiziate di appartenere a una organizzazione dedita a truffe ed estorsioni in danno di anziani e gli altri 4 di averli aiutati nell'esecuzione dei colpi. quotidiano

