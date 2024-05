TrueCaller clona la voce per rispondere in automatico alle chiamate

(Di giovedì 23 maggio 2024) La versione digitale fungerà da segreteria intelligente, per filtrare le telefonate utili da quelle non urgenti.

La propria voce generata da AI per rispondere alle chiamate, soprattutto quelle spam - La nota applicazione TrueCaller per gestire le chiamate aggiunge una nuova interessante funzionalità che clona la voce dell'utente tramite AI per trasformarla in una sorta di segreteria smart. Lo scopo è quello di ...

