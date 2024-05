Tricolori di arti marziali | la Wmac di De Marchi conquista quattro titoli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Buona la prima per il Campionato Italiano WKU, sigla internazionale rinomata nelle, che grazie al supporto del CSI riesce a organizzare un’ottima manifestazione in quel di Tregnago (Vr). A questo appuntamento, uno degli ultimi della stagione, l’associazione ferrareseItalia ha partecipato con 4 atleti, guidati come sempre dal presidente Mauro de. La squadra estense, sempre al vertice nellenazionali e internazionali, va verso gli esami di cintura per tutti i propri tesserati, dai bambini ai veterani, ma ha voluto essere presente anche stavolta seppur in formato ridotto. I risultati sono stati straordinari: 9 medaglie, di cui 4 ori, 2 argenti e 3 bronzi. La giovane Sara Landi, tra i bambini cinture verdi-blu, vince la sua categoria di kata creative, oltre ad aggiudicarsi l’argento nei kata tradizionali; il cadetto Edoardo Sofritti a sua volta è primo nei kata tradizionali, e secondo nel creative.