Tragedia assurda | bambina di 2 anni mette la testa nel finestrino e muore

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una morte senza senso, avvenuta per una fatale errore del sistema tecnologico della macchina su cui viaggiava con la madre Unaha seguito ore di terrore in Giappone, quando unadi soli dueè rimasta con il collo incastrato tra la portiera e il. Ieri mattina, intorno alle 11.00, una madre in lacrime e in preda al panico ha chiamato l’ambulanza per raccontare quel che stava accadendo. Bambino di 2in macchina in modo assurdo – Notizie.comSua figlia, giocando in macchina, si è sporta troppo con lae ha improvvisamente alzato il vetro, rimanendo schiacciata tra i due estremi. La donna, che in quel momento era alla guida, non si era resa conto di cosa stesse facendo la piccola sul sedile posteriore. Solo quanto l’ha sentita piangere si è voltata e si è accorta di ciò che era successo. Fermata la vettura, è scesa per andare in suo aiuto, ma ogni tentativo di liberarla si è rivelato vano.