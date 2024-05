Traffico Roma del 23-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 23 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità servizi per la mobilità nel fine settimana è in programma la giornata mondiale dei bambini con l’incontro tra Papa Francesco e 70 mila tra bambine e bambini sabato è previsto un primo evento Stadio Olimpico domenica a San Pietro le chiusure alpreviste e le modifiche bus sono sumobilita.it le altre notizie da lunedì prossimo 26 maggio la linea di bus 309 sarà modificata il nuovo capolinea sarà alla stazione Tiburtina e la tratta stazione Tiburtina viale XXI Aprile della linea 309 quindi disattivata in quella stessa tratta si possono comunque utilizzare in alternativa alle linea di bus 62 e 168 In collaborazione con Luce Verde infomobilità