Tra censura e senso del limite Un filo sottile - specie sul web

(Di giovedì 23 maggio 2024) "La stampa non può essere sottoposta a" sancisce l’articolo 21 della Costituzione. Ma cosa dire nei nuovi strumenti di comunicazione e informazione telematici? Le grandi compagnie private del web agiscono in modo quasi completamente svincolato rispetto alle decisioni dei parlamenti nazionali e delle istituzioni internazionali. "Gli Stati non hanno ancora trovato un modo per regolare la vita dentro ai social", come rileva il costituzionalista dell’università Roma3, Alfonso Celotto, nel contributo sull’Informazione del volume su "La Costituzione ...Aperta a tutti", realizzato dall’ateneo romano in collaborazione col ministero dell’istruzione e disponibile online. I social "stanno diventando sempre di più unadi mondi paralleli in cui viviamo" e "diventa sempre più importante capire chi e come regola queste piattaforme", osserva il giurista. Sennonché si tratta di "siti privati", proprietà di una società che fissa in proprio le regole.