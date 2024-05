Toti interrogato per 8 ore Depositata una memoria | Ho sempre perseguito l’interesse pubblico

(Di giovedì 23 maggio 2024) È durato oltre otto ore l’rio del presidente della Liguria Giovannidavanti ai pm di Genova, che indagano sulla presunta corruzione in Regione. Secondo quanto trapelato,, assistito dall’avvocato Stefano Savi, ha risposto a tutte le contestazioni mosse dalla Procura, che aveva preparato oltre 100 domande. Il governatore, inoltre, secondo quanto emerso, ha depositato unadi 17 pagine, a corredo dell’rio.per quasi 9 ore:anche unaLadaha lo scopo di spiegare, come emerso, “le linee politiche e morali che, da quando ho assunto l’onore di guidare Regione Liguria, hannoinformato l’attività perseguita dalla Giunta regionale nella unica prospettiva di servire il bene ecomune dei cittadini liguri e delle loro istituzioni”. Nellasottolinea che “c’è da parte mia la ferma volontà di collaborare alla ricostruzione della verità” per restituire “alla mia figura di uomo e di servitore dello Stato la dignità che ho costantemente cercato di preservare”.

