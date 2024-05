Toti arrivato a Genova per l' interrogatorio Il suo legale | Presenteremo un' istanza per la revoca degli arresti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il presidente della Regione Liguria Giovanni, aglidomiciliari nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, èquesta mattina aper essere interrogato dai pm Luca Monteverde e Federico Manotti. L'si sta svolgendo presso il reparto operativo della Guardia di Finanza del capoluogo ligure. Il colloquio durera probabilmente diverse ore durante le quali il governatore cercherà di chiarire quanto contenuto nel fascicolo dei pm, oltre novemila pagine, che lo accusano di corruzione e voto di scambio. Con lui ci sarà l'avvocato Stefano Savi. Proprio ilin un'intervista pubblicata questa mattina dal Corriere della Sera ha tracciato quale sarà la linea difensiva seguita da. "Siamo pronti", ha spiegato al quotidiano di via Solferino. L'intenzione è quella di presentare un'per la. "Laconvinti che sia accolta.

