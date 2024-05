Tocca a te

In un periodo per nulla semplice per Fedez, rincorso dal gossip per via della sua presunta separazione dalla moglie Chiara Ferragni, ecco che arriva una nuova grana: Muschio Selvaggio non è più suo. E’ questa la decisione giunta nella giornata odierna dal giudice di Milano e che ha segnato una svolta decisiva nella diatriba che vedeva coinvolto Luis Sal, ex amico del rapper.

