(Di giovedì 23 maggio 2024) (Adnkronos) – La Commissione Europea hato la multinazionale Usa dell'alimentare Mondel?z International per 337,5di euro, per aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e prodotti a base di caffè tra gli Stati membri dell'Ue, in violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza. La Commissione "resta impegnata a eliminare le barriere ingiustificate per .

Toblerone e Oreo 'protetti', maxi multa Ue da 337 milioni a Mondelez - ...5 milioni di euro , per aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e ... Mondelez è titolare di marchi di dolciumi, biscotti e cracker molto noti, come Toblerone, Oreo, Cote d'... adnkronos

UE multa Mondelez per 337,5 milioni di euro per restrizioni a commercio transfrontaliero - La Commissione europea ha multato Mondelez International , società statunitense e uno dei maggiori produttori mondiali di cioccolato e biscotti (Milka, Oreo, Ritz, Toblerone, etc), per 337,5 milioni di euro per aver ostacolato il commercio transfrontaliero di cioccolato, biscotti e prodotti a base di caffè tra Stati membri, in violazione delle norme UE sulla ... finanza.repubblica