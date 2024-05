Tiro con l’arco | il terzetto maschile è quarto in Coppa del Mondo - azzurre non oltre gli ottavi nel compound

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) Terza giornata didela Yacheon (Corea del Sud): giovedì dedicato alle sfide a eliminazione diretta nel torneo a squadre delolimpico e nel tabellone fino ai quarti di finale nelindividuale. Nel ricurvo la squadraformata da Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli si è spinta fino alposto: la formazione azzurra ha vinto 5-4 contro la Turchia (Gazoz, Tumer, Yildirmis) 5-4 allo shoot-off (28-25), per poi superare anche la Cina (Kao, Qi, Wang) per 5-4 allo shoot-off (29+29). Italia che è poi stata sconfitta in semifinale dalla Corea del Sud (Kim, Kim, Lee) per 5-1 (58-55, 57-57, 56-55) e non sono riusciti a cogliere il bronzo, concludendo così in quarta posizione, vista la sconfitta nella finalina contro il Canada (Peters, Wilson-Poyton, Xuereb) per 6-2 (57-54, 52-56, 57-56, 57-55). Al femminile Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state eliminate ai quarti di finale: lehanno battuto 5-3 (51-58, 55-54, 54-54, 56-52) il Messico (Ruiz, Valencia, Vazquez), per perdere poi con la Corea del Sud (Jeon, Lim, Nam) per 5-3 (57-57, 54-55, 56-50, 54-49).