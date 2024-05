Thiago Motta non rinnova - lascerà il Bologna

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Saputo: "Avrei voluto rimanesse ma lo ringrazio per quello che ha fatto"- Com'era nell'aria, le strade dele disi separano. È lo stesso club rossoblù ad annunciare in una nota che il tecnico, "nella mattinata di oggi, ha comunicato alla società l'intenzione di non rinn .