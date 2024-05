Thiago Motta alla Juve con contratto triennale - ci siamo | è ufficiale l’addio al Bologna

Il Bologna annuncia la separazione da Thiago Motta: "Non ha intenzione di rinnovare". Tutto pronto per il sì alla Juventus - Il Bologna annuncia la separazione da thiago motta: "Non ha intenzione di rinnovare". Tutto pronto per il sì alla Juventus - Con una nota ufficiale il Bologna ha comunicato l'addio di thiago motta: "Nella mattinata di oggi thiago motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare ... tuttojuve

BOLOGNA, UFFICIALE L'ADDIO DI THIAGO MOTTA: IL COMUNICATO - BOLOGNA, UFFICIALE L'ADDIO DI thiago motta: IL COMUNICATO - thiago motta dice ufficialmente addio al Bologna. Lo ha annunciato poco fa il club felsineo dopo l'incontro andato in scena tra il patron Saputo e ... sportmediaset.mediaset

Thiago Motta alla Juve diretta: ultime notizie e aggiornamenti LIVE - thiago motta alla Juve diretta: ultime notizie e aggiornamenti LIVE - Ore cruciali per il futuro di thiago motta. L'attuale tecnico del Bologna, che ha raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sta per decidere il suo futuro. I ... corrieredellosport