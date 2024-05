The Undertaker | Adoravo la tenuta da ring con pantaloni di pelle - canott - cappello e guanti da MMA

(Di giovedì 23 maggio 2024) Theè uno dei personaggi più singolari nella storia del pro wrestling. Una delle cose che lo hanno contraddistinto nella sua lunga carriera sono stati i diversi costumi dache ha indossato nel corso degli anni, man mano che il suo personaggio progrediva. Il Deadman in una recente intervista ha parlato proprio di questa tematica. Le sue parole “La miapreferita era laa con iche sembravano di. Credo sia stato l’rivisitato dopo il periodo da American Badass, dove ho mantenuto ima sono tornato al body e aida MMA. Era il più comodo per muoversi. Non mi sono mai piaciute le calzamaglie, ma lo dico perché vedo un sacco di lottatori come si vestono… un po’ di decoro per favore. Idi, laa, ile ida MMA, probabilmente erano i miei preferiti. Odiavo, invece, ipitonati dell’incontro di Survivor Series 2000 contro Kurt Angle e le ali di pipistrello indossate per il match contro Mankind al Madison Square Garden alle SS ’96”.

Europee, Marattin (Iv): "Il 9 giugno troveremo 'il generale' sulla scheda. Sembra il wrestling..." - Dove infatti ci sono anche i nomi tipo 'The Undertaker', 'L'Uomo tigre', 'The General', ecc. Come funziona il wrestling Ci sono dei tizi su un ring che recitano un copione di lotta, e due ali di ... politicanews

Wrestling, chi era Bray Wyatt: l'erede designato di "The Undertaker" - ... curando in modo maniacale la propria preparazione e la tecnica da adottare sul ring. L'erede ... tanto che in molti nell'ambiente l'hanno paragonato a quel "The Undertaker" che più di ogni altro ... sport.virgilio