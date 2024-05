The Munsters - una serie tv reboot a cura di James Wan è in arrivo

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo l’esperimento di Rob Zombie, Theavrà unatvta dal maestro dell’horrorWan. La famiglia più spaventosa della televisione sarà riportata in vita da Universal Studio Group, l’unità che comprende Universal Television (dietro l’originale), Universal Content Productions (leTV Chucky e Ted) e Universal International Studios. Secondo Variety, che ha riportato per primo la notizia, ildeiè in lavorazione con il titolo 1313 ed è unahorror che “vive e respira all’interno dell’Universal Monsterverse”.Wan – il visionario regista dei franchise di Saw e Conjuring, ha sviluppato lainsieme alla regista Lindsey Anderson Beer e alla co-sceneggiatrice e produttrice esecutiva di Malignant, Ingrid Bisu. Anderson Beer sarà showrunner e produttrice esecutiva di Lab Brew, mentre Wan, Michael Clear (M3GAN) e Rob Hackett (Swamp Thing) saranno produttori esecutivi di Atomic Monster; Bisu è co-produttrice esecutiva e UCP della Universal è lo studio di produzione.