The fan-Il mito | un nuovo agghiacciante ritratto dell' americano medio

(Di giovedì 23 maggio 2024) THE FAN-ILSky Suspense. Con Robert De Niro, Wesley Snipes e Ellen Barkin. Regia di Tony Scott. Produzione Usa 1996. Durata: 1 ora e 35 minuti LA TRAMA Un borghese piccolo piccolo che ha fallito nel lavoro (è stato licenziato dall'azienda che una volta era di suo padre) ha come unica consolazione il tifo per il baseball. Idolatra un campione di colore e ci rimane malissimo quando costui è messo fuori squadra. Nella sua paranoia il fan arriva a uccidere iltitolare del ruolo per permettere al suo idolo un gran ritorno. PERCHÈ VEDERLO Perché è un'che all'alba delsecolo vede smarrire ogni suo sogno. Agghiaccia per merito di un De Niro in gran forma,a netta regia di Tony Scott e soprattutto del romanzo di Peter Abrahams che ha captato splendidamente la nevrosi del grande paese. .