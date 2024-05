Testamento colombiano di Silvio Berlusconi | Di Nunzio arrestato per falso

(Di giovedì 23 maggio 2024) La procura di Milano ha concluso l’inchiesta sul” die, attraverso la nostra ambasciata a Bogotà, ha notificato l’atto di conclusione delle indagini preliminari a Marco Didalle autorità colombiane con l’accusa di aver prodotto altri falsi. Secondo l’inchiesta condotta dal Pubblico Ministero Roberta Amadeo, come riporta Adnkronos, Diavrebbe creato “ben tre diversi falsi testamenti olografi asseritamente riconducibili a, sottoscritti in data 21 settembre 2021 nell’ufficio della ‘Notaria Primera di Cartagena – Bolivar’ con cui veniva disposto in suo favore il lascito di liquidità, quote societarie, imbarcazioni ed immobili”. L’indagato avrebbe anche inviato mandato numerose diffide agli eredi tentando, secondo la Procura, di depositare i primi due testamenti presso l’archivio notarile di Milano. Il terzo invece, in cui non figurava né la sua firma né l’espressione “erede universale”, lo avrebbe depositato in copia, come atto estero, presso un notaio della provincia di Napoli.

