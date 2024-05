Tesoro - il 28 maggio in asta Btp fino a 6 miliardi di euro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Iloffrirà in, il prossimo 28, Btpa 6di. In particolare sono previsti 2,75di Btp Short term (settima tranche), 1,75di Btp a 3 anni (13esima tranche) ea 1,5di Btpei a 10 anni (20esima tranche). .

Eni avvia buyback, 1,6 miliardi entro aprile 2025 - Eni avvia buyback, 1,6 miliardi entro aprile 2025 - Sarà avviata nei prossimi giorni la prima tranche del nuovo programma di acquisto di azioni proprie di Eni. (ANSA) ... ansa

Meteo, 1,4 miliardi di indiani in Ondata di Caldo estremo - Meteo, 1,4 miliardi di indiani in Ondata di Caldo estremo - Inizialmente, le autorità locali avevano pianificato di installare fino a 300 cabine refrigerate per aiutare ... proteggere una popolazione di 1,4 miliardi di persone è una sfida sempre più ardua. meteogiornale

Addio alle maxi multe fino al 240%: cosa cambia - Addio alle maxi multe fino al 240%: cosa cambia - Dalla dichiarazione fiscale omessa o infedele, passando per i casi in cui si comunica al fisco meno di quanto accertato, finisce l'era delle maxi multe fino al 240% ... ogni anno ammontano a circa ... today