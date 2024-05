Terremoto in provincia di Cosenza

(Di giovedì 23 maggio 2024) Una scossa didi magnitudo 3 è stata registrata alle 22 di ieri in Calabria, indi. Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a sette chilometri di profondità ed epicentro in prossimità di Acri. Sono seguite almeno due repliche, alle 22:01 e alle 22:26, di magnitudo 2,1. L'articolo proviene da The Social Post. .

