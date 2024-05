Ternana retrocessa - dramma Fere | travolte in casa 3-0 dal Bari

(Di giovedì 23 maggio 2024) Terni, 23 maggio 2024 – Ilbatte 3-0 lanel ritorno dei playout di serie B giocato al Liberati di Terni e si salva mentre a retrocedere in serie C sono gli umbri. A decidere il match, dopo l'1-1 della gara di andata, sono stati un gran gol di Di Cesare nel recupero del primo tempo e poi, nella ripresa, le reti di Ricci, a segno al 6' e di Sibilli al 19'., le foto della partita In aggiornamento .

Ternana-Bari 0-3, il tabellino del match del Liberati - ternana-bari 0-3, il tabellino del match del Liberati - Partita perfetta del bari, che sbanca il Liberati e supera 0-3 la ternana nel match di ritorno dei playout, guadagnandosi la permanenza in Serie B. A sbloccare la gara una splendida rete di Di Cesare ... tuttobari

LIVE – Ternana-Bari 0-3, ritorno playout Serie B 2023/2024 (DIRETTA) - LIVE – ternana-bari 0-3, ritorno playout Serie B 2023/2024 (DIRETTA) - La diretta testuale di ternana-bari, match dello stadio Libero Liberati valevole per il ritorno dei playout del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra guidata da Roberto Breda ha un impo ... sportface

B come Bari, la Ternana torna in Serie C: i ‘Galletti’ salvano una stagione disastrosa - B come bari, la ternana torna in Serie C: i ‘Galletti’ salvano una stagione disastrosa - ternana e bari si sono affrontate nella sfida di ritorno dei playout di Serie B: grande prestazione della squadra di Giampaolo ... calcioweb.eu