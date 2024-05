Ternana-Bari 0-3 - Giampaolo | Partita perfett - esperienza bellissima

(Di giovedì 23 maggio 2024) Federico, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, dopo il successo in casa dellache ha permesso aldi evitare la retrocessione in Serie C: “Abbiamo fatto lao. Siamo statii nel pressing e anche in fase offensiva. Abbiamo creato diverse occasioni e ne abbiamo concesse pochissime. La società mi ha chiamato in un momento di grande difficoltà. E’ stato un mese pieno di tensione, ma è stata comunque una”. SportFace. .

