Taxi a doppia guida - la svolta | priorità come quelli con un solo turno

Sembrava impossibile, eppure siamo sempre più vicini. Elon Musk, imprenditore miliardario e manager sudafricano di Tesla, presenterà il robotaxi con guida autonoma questa estate Quando pensiamo a un’auto che si guida da sola sembra un evento che fa parte del mondo della fantascienza, o addirittura un episodio di Black Mirror, eppure sta per succedere davvero. tuttotek

La notizia è stata pubblicata dal profilo X di Elon Musk: annunciando la nuova uscita di Tesla il robotaxi Tesla: In un annuncio rivoluzionario, Elon Musk, CEO di Tesla, ha rivelato i piani per la presentazione di un robotaxi completamente autonomo l’8 agosto. puntomagazine

Operazione per smantellare a Roma i tassisti e gli NCC abusivi: due persone fermate tra il Centro Storico e la zona Ostiense. Operazione di contrasto agli NCC abusivi a Roma: l’azione della Polizia Locale – Ilcorrieredellacitta. ilcorrieredellacitta

(Ri)consideriamo la bistecca guida all’alimento più discusso al mondo - (Ri)consideriamo la bistecca guida all’alimento più discusso al mondo - Dal dialogo con macellai e chef, il prontuario su come scegliere, cucinare e servire il taglio migliore redatto da un ristoratore e giornalista. Che avverte: «È un piatto speciale e non di consumo quo ... corriere

Perché Sole 24 ore, Urso e Authority tamponano i taxi - Perché Sole 24 ore, Urso e Authority tamponano i taxi - Il Sole 24 Ore folgora la protesta dei taxi: "A quasi un anno dal decreto Asset nulla è cambiato nell’offerta di auto bianche nelle grandi città. Intanto la categoria ha scioperato con astensione del ... startmag

Taxi, rincari da giugno. Dalla tariffa allo scatto a quelle a forfait: "Erano ferme dal 2009" - taxi, rincari da giugno. Dalla tariffa allo scatto a quelle a forfait: "Erano ferme dal 2009" - Nuova stangata in arrivo per i cittadini, e questa volta i rincari riguardano il servizio taxi. Le tariffe ... stesso aumento per quella relativa al trasporto cani (cani da guida esclusi). Inalterate ... ilrestodelcarlino