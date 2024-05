Tartarughe Ninja - Caos Mutante | l' edizione steelbook 4K UHD + Blu-ray del film è in sconto su Amazon

In questo nuovo episodio di Aperit-Hero analizziamo dei personaggi molto particolari, degli eroi fuori dal comune, che sono uniti da un forte legame di fratellanza. I protagonisti dell’Aperit-Hero di oggi sono le Tartarughe Ninja! Ci sono tanti eroi lì fuori, tanti personaggi dei fumetti che ispirano i lettori ogni giorno a lottare e a fare del loro meglio per sé stessi e per il bene comune.

Si è tenuto in questi giorni il CinemaCon di Las Vegas, la convention-evento che ogni anno porta tante novità nel panorama cinematografico. A quanto si apprende, è in programma un nuovo film delle Tartarughe Ninja basato su The Last Ronin, una delle storie più apprezzate dai fan.

