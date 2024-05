Tappa 19 del Giro d’Italia | percorso e altimetria Arrivo a Sappada

(Di giovedì 23 maggio 2024) Padova, 23 maggio 2024 - Arriva il gran finale al2024. Il weekend si apre con la diciannovesimacon, che anticipa la ventesima con il Monte Grappa e poi ci sarà la passerella di Roma in chiusura dell’edizione 2024. Archiviata la volata di Padova con la beffa per Jonathan Milan, battuto da Tim Merlier dopo che il treno Trek si è smarrito nelle ultime centinaia di metri, la corsa rosa torna a salire, seppur non con un tappone di montagna. Ci saranno salite brevi ma intense nel tragitto da Mortegliano a, dove nel finale le pendenze andranno in doppia cifra abbondante. Tutto utile per la lotta al podio dove Martinez e Thomas sono i principali duellanti al cospetto di O’Connor e Tiberi che qualcosa dovranno inventarsi. Attenzione alla salita verso Cima, soprattutto gli ultimi chilometri dove chi ha gambe potrà provare a fare selezione. Difficile imbastire distacchi ampi, ma c’è terreno per provare qualcosa e muovere la generale.

