Taiwan - la Cina mostra i muscoli | massicce esercitazioni intorno all’isola Severa punizione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Taipei, 23 maggio 2024 – Coloro che sostengono l’indipendenza rimarranno con la “testa rotta e il sangue che scorre dopo essersi scontrate con la grande impresa delladi raggiungere la completa unificazione”. Questo è il preludio dellecinesi, avviate stamattina attorno a. Rappresentano una “” contro le forze “indipendentiste dell’isola” dichiara Pechino. Le operazioni sono state condotte in risposta ai risultati delle elezioniesi di gennaio, vinte da Lai Ching-te, politico malvisto dal regime di Xi per le sue posizioni anti-cinesi. Il nuovo presidente, nel suo primo discorso, aveva esortato laa cessare la politica intimidatoria nei confronti di Taipei. This handout photo taken and released by theCoast Guard on May 23, 2024 shows a Chinese military ship northwest of Pengjia Island, off the coast of northern. China on May 23 encircledwith naval vessels and military aircraft in war games aimed at punishing the self-ruled island after its new president vowed to defend democracy.