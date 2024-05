Superbonus - il decreto è legge Dallo spalma-detrazioni in 10 anni alle novità per le banche | cosa cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 - La stretta sul110 diventa. Il, sul quale ieri il governo ha incassato fiducia, è stato approvato in via libera definitivo oggi dalla Camera con 150 voti favorevoli e 109 voti contrari. Il provvedimento, sul quale si era spaccata la maggioranza nel primo passaggio in Senato, è stato fortemente voluto dal ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, per mettere un freno ad una situazione considerata molto critica per gli effetti sui conti pubblici.Il Parlamento ha confermato quindi la stretta prevista nelapprovato in Consiglio dei Ministri, con lo stop dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi sugli immobili Iacp, cooperative, Terzo Settore, e quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Resta la possibilità di avvalersi dello sconto e della cessione del credito se alla data di entrata in vigore delrisulti depositata la Cila.