Su Sinner sono tutti d’accordo | nessuna speranza - disfatta totale

(Di giovedì 23 maggio 2024), ciò che è stato ufficializzato nelle scorse ore non lascia spazio ad interpretazioni: non c’è alcuna. Novak Djokovic è andato a sgranchirsi le gambe al Ginevra Open. Carlos Alcaraz è già a Parigi e non sta nella pelle al pensiero di tornare in campo dopo la sosta dovuta al problema all’avambraccio. Stesso discorso per Jannik, che a differenza del suo collega e amico iberico ha fatto i conti con un’anca dolorante ma che ha lo stesso identico desiderio di tornare ai ritmi forsennati di sempre. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itNessuno di loro 3 è al top, almeno in teoria, eppure gli analistinel sostenere che Nole, Carlitos e l’azzurro siano comunque i tre principali “indiziati” per il trionfo ai piedi delle Alpi. Sebbene non siano, appunto, in formissima, i bookmaker credono che, con loro tre di mezzo, le speranze degli altri tennisti in gara siano pressoché ridotte al lumicino.