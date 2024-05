Studenti per la Palestina - alla Bicocca inizia lo sciopero della fame | Chiediamo alla rettrice un incontro pubblico

(Di giovedì 23 maggio 2024) Milano – Dopo l’acampada, lo. All’universitàdi Milano glipro, che dal 15 maggio hanno messe le tende nell’ingresso di piazza Ateneo nuovo seguendo Statale e Politecnico, hanno deciso di fare (ancora più) sul serio. Due attivisti di Cambiare rotta (Dalia e Lorenzo) da ieri, mercoledì 22 maggio, sono in. Hanno piazzato una tenda al quarto piano fuori dal rettorato, incatenati tra loro, annunciando lo "" finché laGiovanna Iannantuoni non concederà loro un "". Il tema è il rapporto dell’ateneo con le università israeliane,luceguerra che Israele sta conducendo contro Hamas nella striscia di Gaza, che sta causando migliaia di vittime civili innocenti e che è sotto la lenteCorte penale internazionale. LoLa letteraLa mobilitazione continua Lo"Dopo due mesi in cui abbiamo invano chiesto a più ripreseIannantuoni, nonché presidentessa CRUI, un, e dopo settimane dall'inizio dell'intifada studentesca cui laha risposto con un comunicato insoddisfacente e contraddittorio, si è deciso di incatenarci al rettorato e dire lofino a quando lanon ci concederà un

