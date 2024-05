Storico Ribelle - cambio al vertice Mazzoleni per il dopo Ciapparelli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) GEROLA ALTA I "ribelli" si sono incontrati e per la prima volta hanno cambiato il loro presidente. Paolo, difatti, ha ceduto il posto a Carlo. Ildel testimone è avvenuto domenica mattina a Gerola Alta, casa dello: formaggio eccelso, prodotto in sole 100 forme all’anno da dieci eroici produttori, che si sono mantenuti legati al territorio, alle tradizioni in quella che è davvero una forma di allevamento degna della grande storia agricola valtellinese. "Abbiamo centrato uno dei grandi problemi del futuro quando ci siamo uniti – ha commentato il past presidente -, perché abbiamo puntato sulla tradizione e non sui numeri. Abbiamo voluto legarci alla tradizione storica senza correre dietro all’industria. La nostra è una battaglia servita a dimostrare come i piccoli possano ancora farcela. La produzione delloè diventata una icona della biodiversità.