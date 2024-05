Steven Spielberg - il suo nuovo film sugli UFO uscirà nel 2026

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha annunciato la data di uscita del suoUFO: nel, il prossimo progetto del leggendario regista vedrà la luce. Definito come un “evento originale”, vedràriunirsi con lo sceneggiatore di Jurassic Park David Koepp e sarà prodotto da Universal. I dettagli sul prossimodisono ancora molto scarsi e non c’è ancora un cast, ma in precedenza è stato riferito che ilparlerà di UFO. Come riporta Collider, non si sa se si tratterà di alieni o di qualche altro tipo di oggetto non identificato, ma ilriporterà il regista al genere che ha contribuito a lanciare la sua carriera:ha diretto Incontri ravvicinati del terzo tipo nel 1977. Il, interpretato da Richard Dreyfuss, è diventato una delle storie extraterrestri più iconiche di tutti i tempi e, insieme a Lo squalo di due anni prima, ha contribuito a fare diun regista di successo.