Stefano De Martino promosso su Rai1 fino al 2028 | quando Mediaset se lo è lasciato scippare

(Di giovedì 23 maggio 2024) La Rai ha annunciato cheDeha firmato un contratto per quattro anni che lo legherà ae Rai2 con programmi in prima serata e nell’access prime time, confermando di fatto che sarà lui a ereditare da Amadeus il celebre Affari Tuoi. Un annuncio che non ha granché sorpreso dato che è un volto Rai da ormai cinque anni. Uscito da Amici nel 2010Deaveva messo le cose in chiaro: il suo sogno era quello di lavorare nel mondo della tv e non quello di fare il danzatore professionista. E, forte del gossip del triangolo Belen--Emma, gli ha fatto fare qualcosa. Ha preso parte a Pequeños Gigantes come capitano di una squadra di bambini, è stato un giudice a Selfie Le Cose Cambiano e infine lo ha spedito in Honduras per fargli fare l’inviato dell’edizione più discussa de L’Isola dei Famosi firmata Alessia Marcuzzi, quella del signorino che aveva portato la droga dentro la trasmissione.